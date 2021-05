Ideea pare simpla: dezvoltarea unui transport in comun atat de eficient incat cetațenii nu vor mai avea nevoie de o mașina. La asta lucreaza startup-ul finlandez MaaS Global. Compania a dezvoltat o aplicație mobila, Whim, care este deja utilizata in mai multe orașe europene și in Tokyo. In capitala Finlandei, cea mai fericita țara din lume, […] The post Cea mai fericita țara din lume vrea sa renunțe la automobilele particulare first appeared on Ziarul National .