Clipul publicitar al unei companii farmaceutice olandeze a devenit viral pe Internet, facand mulți oameni sa verse lacrimi. Mesajul emoționant te ajuta sa simți spiritul Craciunului. Ce vrea sa transmita clipul? Reclama de 2:55 minute se numește „Take Care Of Yourself” („Ai grija de tine”). Este realizata de agenția Jung... The post Cea mai emoționanta reclama de Craciun. Urmarește acest clip viral pana la sfarșit și incearca sa nu plangi (VIDEO) appeared first on Tabu .