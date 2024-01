Daca masurile fiscale pe care le-am vazut la noi, pentru reducerea deficitului bugetar, le-am crezut foarte dure, iata ca exista un guvern si mai „fantezist” decat al nostru. Decizia pe care au luat-o autoritatile de aici este cel putin revoltatoare pentru populatie. Benzina se va scumpi cu peste 500%, in Cuba Guvernul cubanez a anunțat […] The post Cea mai controversata masura a unui guvern pentru reducerea deficitului bugetar: pretul benzinei va crește cu peste 500% first appeared on Ziarul National .