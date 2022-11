Stiri pe aceeasi tema

- Un grup de programatori de la Iași au realizat o aplicație destinata școlilor auto din Romania. Software-ul faciliteaza gestiunea interna a școlilor auto, dar și interacțiunea dintre instructor și cursant. Aplicația urmeaza sa fie urcata in magazinele Android și Apple. Despre avantajele pe care…

- Primul hub sportiv pentru persoanele cu dizabilitați. O inițiativa in premiera pentru județul Bacau. Dan Garleanu, coordonator proiecte Fundraiser Swimathon in direct in matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/11/21-nov-dan-garleanu.mp3 Evenimentul…

- Institutul de Cercetare Multidisciplinara in Arta (ICMA) din cadrul Universitații Naționale de Arte ”George Enescu” din Iași (UNAGE) in parteneriat cu Complexul Muzeal Național Moldova Iași prezinta marți, 15 noiembrie 2022, ora 17.30 in Holul de Onoare al Palatului Culturii, Iași Spectacolul de Dans…

- Prof. ”Meritor” Emil Munteanu și Adina Șuhan Cautam dragul de școala cu profesorii recomandați de elevi. Emil Munteanu, profesor ”Merito” in direct la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/11/7-nov-Emil-Munteanu.mp3

- Cea mai tare camera de camin din Campusul Studențesc ”Tudor Vladimirescu”, in anul universitar 2022-2023 este camera 10 din caminul T4. Caștigatoarea, Elisa Nistor, studenta in anul al II-lea la Facultatea de Design Industrial și Managementul Afacerilor in direct la microfonul Radio Romania Iași: …

- Despre antreprenoriat cu Teofil Bozbiciu. Cum sa reziști pe piața in timp de criza sau cum sa incepi o afacere de succes? Care este cea mai buna cafea? Proprietarul Teo”s Cafe, Teofil Bozbiciu in matinalul de la Radio Romania Iași: http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/11/teos-1.mp3

- FII VOLUNTARUL NOSTRU! A debutat noua campanie de inscrieri in corpul voluntarilor Muzeului, pentru perioada 15 noiembrie 2022 2023. Daca ai minim 14 ani și maximum 100, te-așteptam sa vii alaturi de echipa MAL și sa pui umarul la cea mai frumoasa poveste culturala a orașului, care-a inceput demult,…

- Noaptea Alba a Galeriilor la Iasi, 30 septembrie – 2 octombrie Galeriile de arta și spațiile expoziționale ieșene ne așteapta sa le exploram! Eveniment oferit de Asociația AltIași. George Pleșu, organizator, ne-a dat detalii in matinalul Radio Romania Iași. http://www.radioiasi.ro/wp-content/uploads/sites/6/2022/09/George-Plesu.mp3…