Stiri pe aceeasi tema

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 –…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18…

- Recorduri de temperatura pe timp de iarna doborate in Europa. In ce an a fost cea mai calda luna ianuarie din ultimii 40 de ani Temperaturile din luna ianuarie au urcat la niveluri record istorice in mai multe țari din Europa, scrie BBC. Recordurile naționale au fost doborate in opt țari, iar cele regionale…

- La peste 2.000 de metri altitudine in Munții Fagaraș, s-a inregistrat cel mai mic strat de zapada din ultimii 45 de ani, a precizat miercuri, pentru AGERPRES, meteorologul Narcisa Milian de la Centrul Meteorologic Transilvania Sud Sibiu.„Astazi (miercuri - n.r.) sunt 26 de centimetri de zapada la Balea…

- Europa a doborat deja recordurile de temperatura anul acesta, de la Berlin pana la Varșovia fiind inregistrate cele mai ridicate temperaturi din luna ianuarie, scrie Bloomberg, citeaza digi24.ro.

- 2 ianuarie a fost cea mai calda zi de ianuarie din istoria masuratorilor inregistrate la 17 statii meteo din tara. Temperatura cea mai ridicata a fost inregistrata la Patarlagele, unde s-au inregistrat 21,3 grade Celsius. Potrivit informatiilor publicate pe pagina de Facebook a organizatiei Severe Weather…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…

- Mercurul a urcat in termometre pana la 37 de grade in Spania, iar in Romania, in unele zone au fost inregistrate temperaturi de pana la 28 de grade Celsius.Saptamana aceasta a fost depașit recordul termic, iar ziua de 25 octombrie este considerata cea mai calduroasa din ultimii 100 de ani.Specialiștii…