- Alexandru Prigorschi a fost rechemat din funcția de consul general al R.Moldova la Istanbul, Turcia. O decizie in acest sens a fost aprobata in cadrul ședinței Guvernului. Prigorschi a deținut funcția respectiva din toamna anului 2018. Anterior, in perioada anilor 2010-2015, el a deținut funcția de…

- Piața neagra a țigaretelor a scazut in anul 2022, media anuala ajungand pana la 7,1% din totalul consumului, fiind cel mai mic nivel inregistrat in ultimii 15 ani, conform studiului Novel Research. In primele 11 luni ale anului 2022, politistii de frontiera – independent sau in colaborare cu inspectorii…

- Ministrul interimar al Energiei din Bulgaria s-a aflat vineri la Istanbul pentru discutii despre care spera ca vor duce la un acord luna aceasta privind accesul pe termen lung la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) din Turcia vecina si tranzitul gazelor pana la granita sa, transmite Reuters,…

- Ministrul interimar al energiei din Bulgaria se afla vineri la Istanbul pentru discuții care spera sa duca la un acord in aceasta luna privind accesul pe termen lung la terminalele de gaz natural lichefiat (GNL) din Turcia și tranzitul gazului pana la granița sa, noteaza Reuters. Fii la curent…

- Ministrul interimar al energiei din Bulgaria negociaza, vineri, la Istanbul, incheierea unui acord privind accesul pe termen lung la terminalele de gaze naturale lichefiate (GNL) din tara vecina Turcia si tranzitul gazelor catre frontiera bulgara, relateaza Reuters.

- Bulgaria a reținut cinci persoane in legatura cu atacul terorist de la Istanbul, fiind suspectate ca faceau trafic de persoane și ar fi putut sa-i ajute pe cei implicați in atac. Acest lucru a fost raportat de Reuters, citand declarația procurorului general bulgar Ivan Geshev. „Cinci persoane au fost…

- Ministerul Afacerilor Externe și Integrarii Europene s-a autosesizat imediat in urma informațiilor aparute in mass-media referitoare la reținerea cetațenilor moldoveni, suspectați de autoritațile bulgare de presupusa participare la organizarea atentatului terorist din Turcia, și a

- Potrivit parchetului bulgar, 5 suspecti au fost arestati in total, in Bulgaria, pe langa cei trei moldoveni, fiind retinuti doi suspecti de origine araba. Cetatenii moldoveni ar fi avut rol logistic in organizarea atentatului, in urma caruia au murit 6 oameni si alti 81 au fost raniti. Duminica trecuta,…