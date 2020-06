CEA MAI BUNĂ DIETĂ DE SLĂBIT. Scapi de kilogramele în plus o dată pentru totdeauna într-un mod sănătos Pe langa pierderea kilogramelor, aceste diete aduc si alte beneficii sanatatii. Spre exemplu, dieta MIND favorizeaza sanatatea creierului si previne instalarea bolii Alzheimer, dieta Bootcamp ajuta la detoxifiere si favorizeaza luminozitatea tenului. In cazul tuturor dietelor este valabila recomandarea consumului a cel putin 2 litri de apa pe zi. La fel de importanta este recomandarea de a apela la un consult de specialitate inainte de a te apuca sa tii o dieta. Nutritionistul iti va face recomandari personalizate pe baza anamnezei si a analizelor, astfel incat sa ai parte de o scadere… Citeste articolul mai departe pe romaniatv.net…

Sursa articol si foto: romaniatv.net

