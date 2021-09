Cea mai bogată româncă din lume, Jenny Paulson divorțează. Se împarte o avere de 5 MILIARDE de dolari Cea mai bogata romanca din intreaga lume, Jenny Paulson divorțeaza de soțul sau miliardarul John Paulson. Prieteni cu fostul președinte al Statelor Unite, Donald Trump, cei doi au depus actele de divorț in Suffolk, New York și nu au incheiat un acord prenuptial, scrie The New York Post . John Alfred Paulson, soțul galațeancei care a parasit Romania inainte de ’89, are o avere de circa 5 miliarde de dolari. Bogatașul (65 ani), care a facut avere in urma tranzacțiilor sale in timpul crizei financiare de 2008, este considerat unul dintre cei mai buni businessmani de pe Wall Street. Asa arata apartamentul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

