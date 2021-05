Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Florin Cițu a declarat, marți, ca in Romania, pandemia a intrat pe o panta descrescatoare și ca ce a fost mai rau a trecut. El a subliniat ca este importanta accelerarea campaniei de vaccinare, nu ca un moft al Guvernului, ci ca singura cale de intoarcere la normalitate.

- Premierul Florin Cițu a explicat miercuri, la finalul ședinței de Guvern, ca restricțiile anti-pandemie adoptate in ultima perioada sunt necesare. „In februarie ianuarie țin minte ca tot primeam intrebari referitoare la diferența asta dintre Romania și Europa pentru ca in Europa erau masuri tot mai…

- Premierul Florin Cițu a declarat luni, cu privire la protestele care au avut loc duminica in Romania impotriva restricțiilor, ca ii ințelege pe oameni ca au obosit, insa legea trebuie respectata. Totodata, el a mai adaugat ca opiniile sunt diferite, insa siguranța oamenilor trebuie sa fie pe primul…

- Premierul Florin Cițu a afirmat joi, dupa intalnirea cu reprezentanții cultelor religioase din Romania, ca vor fi modificate restricțiile de circulație pentru ca romanii sa poata participa la slujbele de Paște. In același timp, el a menționat ca a cerut ajutorul preoților pentru a-i convinge pe credincioși…

- Premierul Florin Cițu spune ca nu are in vedere in acest moment noi restricții in Romania. Prioritara este accelerarea campaniei de vaccinare, „singura soluție pe termen lung”. Intrebat daca se gandește sa introduca noi restricții sau sa inaspreasca masurile care se aplica la nivel național, in contextul…

- Premierul Florin Citu a declarat, astazi, 12 martie, ca in Romania campania de vaccinare anti COVID trebuie sa continue cu toate tipurile de vaccin distribuite in tara noastra, cu monitorizarea tuturor efectelor adverse.Campania de vaccinare trebuie sa continue cu toate tipurile de vaccin, bineinteles,…

- Coreea de Sud si-a lansat vineri campania de vaccinare impotriva covid-19, prin administrarea vaccinului AstraZeneca-Oxford personalului din domeniul sanatatii si unor rezidenti din aziluri de batrani, relateaza Reuters. Sambata, 117.000 de doze de vaccin Pfizer si BioNTech urmeaza sa fie…

- Premierul Florin Citu a afirmat sambata ca a primit felicitari la Bruxelles pentru modul cum a fost pregatita campania de vaccinare in Romania si a precizat ca in martie tara noastra va primi 2,4 milioane de doze de vaccin. "Am prezentat situatia din Romania, cum ne-am pregatit campania de vaccinare,…