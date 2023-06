Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doua zile, Regele Charles al III-lea al Marii Britanii a ajuns in Romania și a mers la Valea Zalanului. Suveranul britanic a sosit alaturi de cațiva cunoscuți și de prietenul sau apropiat, contele Tibor Kalnoky. Ca de obicei, Regele Charles a parut relaxat și binedispus, semn ca țara noastra…

- Au aparut primele imagini cu Regele Charles al III-lea. Suveranul britanic a fost inconjurat de zeci de localnici la picnicul de la Valea Zalanului. Cum a fost surprins fiul Reginei Elisabeta a-II-a. Oamenii sunt incantați de prezența lui.

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Regele Charles al III-lea se afla in vizita in Romania. Este pentru prima oara cand un suveran britanic calca pe pamantul țarii noastre. Ce a spus fiul Reginei Elisabeta a II-a despre Romania.

- Regele Charles a ajuns in Valea Zalanului din județul Covasna. Acolo, suveranul britanic a fost intampinat de localnici care i-au urat bun venit și i-au oferit flori.Bucuros de ospitalitatea romanilor, regele Charles i-a imbrațișat dupa care s-a dus in casa lui veche de 100 de ani. Suveranul britanic…

- Regele Charles al III-lea, primul monarh britanic care vine in Romania, a ajuns la Valea Zalanului, acolo unde a fost intampinat de localnici și copii cu flori și mesaje de „bun venit”. Suveranul britanic va ramane in urmatoarele zile in zona, acolo unde deține 3 case de oaspeți, vechi de 100 de ani,…

- UPDATE Regele Charles al III-lea a marturisit, vineri, la Palatul Cotroceni, ca „intotdeauna” s-a simtit „acasa” in Romania, pe care a numit-o, in limba romana, „tara de glorii, tara de dor”, citand din poezia lui Mihai Eminescu „Ce-ti doresc eu tie, dulce Romanie”. „Am ajuns sa iubesc Romania, cultura…

- Regele Charles al III-lea a ajuns vineri dupa-amiaza in Romania. Aeronava cu care a venit monarhul britanic a aterizat pe Aeroportul Baneasa. Cu foarte puțin inainte de ora 15.30, Regele a ajuns la Palatul Cotroceni, unde a fost intampinat de catre presedintele Klaus Iohannis. Majestatea Sa a salutat…

- Premierul Nicolae Ciuca a confirmat in cadrul unei conferințe de presa vizita Regelui Charles al III-lea la inceputul lunii iunie, aratand ca va lua parte la programul organizat. Regele Charles al III-lea va efectuz o prima vizita in Romania, dupa incoronare, pe 2 iunie.