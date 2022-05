Cea de-a treia Casă Ronald McDonald din România se deschide la Iași Peste 1.000 de parinți ai caror copii urmeaza tratamente medicale de lunga durata vor beneficia anual de cazare și sprijin in aceasta „casa departe de casa”, inaugurata de Fundația pentru Copii Ronald McDonald in urma unei investiții de peste 9 milioane de lei. Fundația pentru Copii Ronald McDonald anunța inaugurarea celei de-a treia Case Ronald McDonald din Romania, la Iași, și primul proiect de acest fel din zona Moldovei. O inițiativa menita sa sprijine familiile in cele mai dificile momente, Casa va gazdui anual peste 1.000 de parinți din regiune ai caror copii sunt spitalizați pentru tratamente… Citeste articolul mai departe pe 7est.ro…

Sursa articol si foto: 7est.ro

