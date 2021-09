Stiri pe aceeasi tema

- Cea de-a treia ediție a Festivalului de Film pe Frontiera de la Salonta ii așteapta pe iubitorii de cinema cu filme recunoscute și captivante, regizori și actori, un ecran imens, intrebari și raspunsuri, explicații, discuții și multe altele!e in perioada 27-29 august. Ediția din acest an programeaza…

- Deschiderea oficiala a celei de-a II-a ediții a Festivalului – Concurs Național de Folclor ”Mioveni a avut loc joi, 12 august, de la ora 13.00, la Centrul Cultural, intr-o conferința de presa susținuta de managerul Centrului Cultural Mioveni, Alin Calinescu, primarul Ion Georgescu și viceprimarul…

- Magnetic Festival se intoarce cu o noua ediție in 2021 – SPREAD THE LOVE. Festivalul de muzica in stil Drum&Bass din vestul țarii va avea loc intre 30 septembrie și 2 octombrie, in Timișoara, la Aeroportul Utilitar Cioca. Incalzirea pentru acest eveniment va avea loc vineri 30 iulie in Iulius Garden,…

- Ziua Timișoarei va fi marcata și in acest an prin acțiuni ce se vor derula pe durata mai multor zile, atat in zona centrala, cat și in cartiere. Programul artistic va fi unul diversificat, de la muzica pop-rock pana la prelucrari folclorice și muzica clasica și se va completa armonios cu materiale…

- Prima ediție a festivalului Small Creators va avea loc in perioada 22 – 23 iulie intre orele 16 și 22 la Cuib d`Arte, situat pe strada Marașești nr. 14 (etajul1), Timișoara. Acest eveniment a fost creat cu scopul de a promova artistii locali de manufactura, ideile și conceptele contemporane pe care…

- Cea de-a XIV-a ediție a festivalului-concurs „Lada cu zestre”, organizat de Centrul de Cultura și Arta al Județului Timiș, care dorește atat recureparea cat și continuarea tradițiilor populare, va avea loc duminica, 27 iunie, la Muzeul Satului Banațean, incepand cu ora 17,00. Ediția din acest an va…

