- Ediția jubiliara, a 55-a, a celui mai longeviv eveniment cultural din Romania, organizat fara intrerupere din anul 1968 la Targoviște, și-a scris o noua poveste de succes. Festivalul Național de Interpretare și creație a Romanței Crizantema de Aur s-a desfașurat anul acesta in sala multifuncționala…

- Cea de-a 55-a editie a Festivalului National de Interpretare si Creatie a Romantei „Crizantema de aur”, organizat neintrerupt din anul 1968 la Targoviște, cu scopul promovarii Romanței ca gen muzical de patrimoniu al culturii nationale, va avea loc anul acesta in perioada 20-22 octombrie 2022. Ediția…

- UNTOLD 2023 va avea loc in perioada 3-6 august la Cluj-Napoca. Astazi, 6 octombrie, s-au pus in vanzare primele bilete pentru ediția din 2023 și tot astazi tichetele au fost achiziționate in timp record. Cuprins: Cum se pot procura abonamentele Artiști la UNTOLD 2023 Despre UNTOLD 2022 UPDATE 14.40.…

- Artiști din 18 țari vor fi prezenți la Iași, in perioada 1-9 octombrie, la Festivalul Internațional de Teatru pentru Publicul Tanar. Ediția a 15-a abordeaza teme legate de conflict și confruntare, iar manifestarile vor avea loc atat indoor, cat și outdoor, in spații precum Teatrul „Luceafarul”, Gradina…

- Aterballetto/ Fondazione Nazionale della Danza, cea mai importanta companie italiana de dans, vine pentru prima data in Romania, la cea de-a XXIII-a ediție a Intalnirilor JTI. Spectacolul „Don Juan”, in coregrafia lui Johan Inger, a avut premiera in octom

- ZIDART-Street Art Festival a dat startul celei de a cincea ediții a festivalului de arta urbana, care se va defașura in perioada 22 august – 15 septembrie. Sub denumirea „Utopia”, festivalul reunește artiști de pretutindeni: Romania, Mexic, Portugalia, Belgia ș.a.m.d., care vor da culoare cartierului…

- Satul aradean Bulci va gazdui la sfarșitul acestei saptamani cea de-a XIV-a ediție a „Bulci Fest”, indragitul festival „Bulcistock”, singurul flower-power din Romania, care amintește de vestitul Woodstock american nascut la sfarșitul anilor ʹ60 unde au cantat celebritațile acelor ani și ii reunește…

- Pentru Festivalul Internațional de Film Transilvania, intalnirea cu publicul oradean a insemnat dragoste la prima vedere. De-atunci, cel mai mare eveniment cinematografic din Romania revine in oraș in fiecare toamna, pentru a celebra bucuria de a fi din nou impreuna in fața marelui ecran. Intre 2 și…