- Consilierul prezidential rus Vladimir Medinski a publicat patru manuale de istorie pentru elevii de liceu, care ofera interpretari noi asupra destramarii Uniunii Sovietice, epocii de cand Rusia este condusa de presedintele Vladimir Putin si cauzelor razboiului din Ucraina.

- In Rusia au fost publicate noi manuale de istorie, in care capitolele din anii 1970 au fost complet rescrise și a fost adaugat un capitol nou - "operațiunea militara speciala", care vorbeste despre razboiul declansat de rusi impotriva ucrainenilor pe 24 februarie 2022, scrie Rador.Potrivit ziarului…

- Ministerul rus al Educatiei a prezentat luni, 7 august, noi manuale de istorie pentru elevii de liceu, care includ sectiuni despre ceea ce Moscova numeste ”operatiunea militara speciala” din Ucraina, un eufemism al Kremlinului pentru razboiul pe termen lung, relateaza CNN . Cele patru manuale pentru…

- Președintele rus Vladimir Putin a semnat o lege federala prin care este simplificata procedura de obținere a permisului de ședere in Rusia pentru mai multe categorii de cetațeni straini, conform Interfax.Legea prevede eliberarea unui permis de ședere fara obținerea unui permis de ședere temporara…

- Fostul Secretar de Stat american, Condoleezza Rice a discutat la televiunea americana Fox News despre incercarea de rebeliune condusa de Evgheni Prigojin, fondatorul Grupului paramilitar Wagner, care s-a intors impotriva conducerii ruse. Rice a afirmat ca Prigojin i-a dezvaluit lui Putin ”cel mai daunator…

- O persoana a fost ucisa, sambata, pe teritoriul Rusiei, in urma unui atac cu obuze atribuit Ucrainei, anunta autoritatile locale, citate de agentia de presa Reuters, transmite observatornews.ro . Atacul cu obuze a vizat pozitii din localitatea Plehovo, situata in regiunea rusa Kursk, in apropierea frontierei…

- Imagini rare de pe frontul din Ucraina, care arata unitatea Kraken in acțiune, au fost publicate de Daily Mail intr-un videoclip ce prezinta povestea ascensiunii de la un grup de suporteri sportivi la una dintre cele mai cunoscute unitați de lupta din Ucraina.

- Asa-zisa operatiune speciala militara rusa din Ucraina va continua, astfel incat sa nu fie admise noi atacuri armate asupra teritoriului Rusiei - a declarat Dmitri Peskov, purtatorul de cuvant al presedintelui rus, Vladimir Putin."Operațiunea militara speciala din Ucraina va continua pentru a nu…