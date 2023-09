Stiri pe aceeasi tema

- In plin scandal al violului de la AUR, George Simion se pregatește sa devina tataPreședintele AUR, George Simion, se pregatește sa devina tata, la un an de la nunta cu Ilinca, soția sa. Anunțul a fost facut miercuri seara de Victor Ciutacu, la Romania TV. jurnalistul a spus ca a vorbit cu…

- „Il chem joi pe Marcel Ciolacu sa-si prezinte masurile fiscale in fata parlamentarilor AUR. Si a agricultorilor, constructorilor si micilor intreprinzatori”, a scris George Simion, marti pe Facebook. Proiectul de lege privind noile masuri fiscale, pentru care Guvernul ar urma sa isi asume raspunderea…

- Toni Grebla, presedintele Autoritatii Electorale Permanente (AEP), a declarat, pentru agenția News.ro, ca institutia a demarat, incepand cu 1 seprembrie, un control la AUR, demersul vizand, printre altele, legalitatea cheltuirii banilor din subvenția de la stat. George Simion da vina pe USR și pe ONG-uri…

- Liderul AUR, George Simion, are citație de la Directia Generala Anticoruptie, insa, este liniștit cu privire la dosar. Spune chiar ca nu are ”nicio emotie” privind dosarul in care are calitate de martor, urmand sa fie audiat cu privire la aspecte sesizate chiar de el. ”Am primit o citatie careia ii…

- Președintele AUR, George Simion, a fost chemat la Direcția Generala Anticoruptie. Este chemat in calitate de martor. Ce scrie Simion pe Facebook. „Am primit aceasta citație de la DGA. Nu pot sa nu observ cum foarte multe instituții au fost mobilizate in ultimele zile ca sa incerce sa ne blocheze. DUMNEZEU…

- Catalin Maruța și Andra sarbatoresc miercuri, 23 august, 15 ani de casnicie. Totodata, cuplul celebreaza ziua de naștere a frumoasei cantarețe. Complimentele și urarile de bine au curs valuri pe rețelele sociale. Utilizatorii online le-au transmis doar fericire celor doi parteneri de viața. Foto Catalin…

- AUR a organizat un protest, joi, la Ministerul Sanatații, „impotriva vaccinarii obligatorii”. Protestul a degenerat, iar Jandarmeria a decis sa suplimenteze numarul de efective. George Simion se dezice insa de acest protest. Politicianul posteaza pe Facebook un mesaj in care anunța ca se afla in drum…

- Daca duminica viitoare ar avea loc alegeri, PSD ar obține 28,7%, arata cel mai recent sondaj INSCOP. Aceeași cercetare arata ca pe locul doi s-ar clasa AUR, cu 20,1%, in timp ce PNL doar 18%. Pe locul 4, se situeaza USR cu 12,7%. Evolutia scorurilor principalelor patru partide – PNL, PSD, AUR, USR –…