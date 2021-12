Ce variantă e mai sănătoasă? Bananele verzi sau cele cu pete maronii? Deși majoritatea dintre noi evita bananele mai coapte, cercetatorii japonezi spun ca ar fi foarte sanatoase. Aceștia au studiat efectele mai multor alimente asupra animalelor de laborator, dupa descoperirea continutului ridicat in factori anticancerigeni pe care il prezinta bananele coapte. Bananele foarte coapte, cu coaja moale, cu pete maronii sau chiar cu coaja neagra, contin unele substante exceptionale pentru sanatatea noastra, aceste substante active gasindu-se doar in bananele ajunse la maturitate, scrie frunza-verde.ro. Astfel, bananele cu coaja neagra combat cancerul. De ce? Acestea contin… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

