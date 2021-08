Exista diferențe mari intre diurna externa și cea interna, iar in 2021 lucrurile s-au mai schimbat. Despre ce valori este vorba? In primul rand trebuie sa știm ca diurna este indemnizatia de delegare sau de deplasare care se acorda angajatilor ori de cate ori este necesara deplasarea acestora in scopul desfasurarii activitatii firmei in alta localitate fata de cea in care angajatul isi desfasoara in mod normal activitatea. Ce valoare are diurna externa in comparație cu cea interna Diurna interna este neimpozabila in limita a 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin Hotarare a Guvernului…