Ce valabilitate au cardurile de energie. Când expiră acestea și ce se întâmplă cu sumele neutilizate O anumita categorie de romani va primi carduri de energie. Scopul acestora este de a sprijini aceste persoane sa plateasca facturile la energie electrica dupa ce prețurile au crescut enorm. Cardurile vor fi alimentate in doua tranșe cu cate 700 de lei in fiecare tranșa. Persoanele care vor intra in posesia acestui ajutor se intreaba […] The post Ce valabilitate au cardurile de energie. Cand expira acestea și ce se intampla cu sumele neutilizate appeared first on Playtech Știri . Citeste articolul mai departe pe playtech.ro…

Sursa articol si foto: playtech.ro

Stiri pe aceeasi tema

- OMV Petrom este cea mai mare companie integrata de energie din Sud-Estul Europei și este prezenta pe intregul lanț valoric de energie, de la sonde care produc gaze și țiței, pana la furnizarea de electricitate. Ce salarii au angajații OMV Petrom in 2023, avand in vedere ca este una dintre principalele…

- * Cardurile ajung la beneficiari in perioada 1-28 februarie 2023 si se vor putea efectua plati incepand cu data de 1 Martie Ministerul Investitiilor si Proiectelor Europene (MIPE) ofera romanilor vulnerabili, din fonduri europene, sprijin pentru plata facturilor la energie in valoare de 700 lei de doua…

- Vești bune pentru o anumita categorie de romani. Aceștia vor putea primi sprijin la platirea facturilor de energie electrica, cate 700 de lei in doua tranșe. Ce trebuie sa faci pentru a intra in posesia cardurilor și a sumei respective. Romanii vor putea plati facturile la lumina folosind cardurile…

- Anunț de ultima ora despre cardurile la energie promise romanilor. Cu doar cateva saptamani inainte de momentul in care beneficiarii ar trebui sa primeasca ajutorul financiar pentru achitarea facturilor la energie și gaze, autoritațile au intampinat o mare problema. Anunț important cu privire la cardurile…

- Anul viitor, pensionarii și persoanele cu dizabilitați ce au venituri mici, persoanele care primesc ajutor social și familiile care primesc alocație de susținere vor beneficia de un ajutor financiar de 1.400 de lei, ce va putea fi folosit pentru plata facturilor sau a datoriilor la energie electrica,…

- Noi vești despre cardurile de energie! Romanii vor putea plati facturile la gaz, curent, caldura sau lemne cu cardul acesta. Statul acorda in total o suma frumoasa pentru ca cetațenie sa se poata descurca. Ministrul Marcel Boloș a explicat cum va putea fi folosit cardul de energie și cați bani se ofera…

- Liderii coaliției de guvernare au stabilit luni seara, 21 noiembrie, in cadrul unei ședințe in care au discutat despre pensii, ajutoarele sociale oferite persoanelor vulnerabile, bugetul de stat pe 2023 și facturile la energie, ca pensiile vor crește cu 12,5% de la 1 ianuarie anul viitor. Informația,…

- Senatoarea Diana Șoșoaca a fost prezenta la lansarea carții Marinei Almașan, care are ca obiect calatoria ei in Danemarca. Diana Șoșoaca ne-a marturisit, intr-un interviu exclusiv pentru playtech.ro, ca in prezent a scapat de plata amenzilor luate in pandemie. Aceasta primea amenzile din cauza nepurtarii…