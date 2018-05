Stiri pe aceeasi tema

- China, Japonia si Coreea de Sud au convenit miercuri, la Tokyo, sa coopereze in scopul denuclearizarii totale a peninsulei coreene, si si-au aratat sustinerea fata de declaratia comuna emisa de Seul si Phenian la summitul istoric de la 27 aprilie, relateaza AFP si dpa. Premierul japonez Shinzo Abe a…

- Problema trupelor americane stationate in Coreea de Sud nu are legatura cu vreun viitor tratat de pace cu Coreea de Nord, iar fortele americane este necesar sa ramana chiar daca se semneaza un asemenea acord, a anuntat miercuri Casa Albastra, presedintia sud-coreeana, relateaza Reuters. ”Trupele americane…

- Premierul japonez Shinzo Abe a anuntat ca tara sa va gazdui saptamana viitoare o reuniune cu premierul chinez Li Keqiang si presedintele sud-coreean Moon Jae-in, in cadrul summitului urmand a fi abordat dosarul nord-coreean, relateaza miercuri dpa. Reuniunea celor trei lideri este prevazuta…

- Liderii celor doua Corei au semnat vineri ”Declaratia de la Panmunjom”, la finalul unui summit istoric intre cei doi vecini aflati teoretic in continuare in razboi, relateaza AFP, care prezinta principalele elemente ale acestui text, parafat in cadrul primului summit intercoreean din ultimii 11 ani,…

- Prim-ministrul Shinzo Abe a declarat vineri ca Japonia saluta summitul dintre liderii Coreei de Nord si de Sud ca un pas pozitiv si ca asteapta ca Phenianul sa ia masuri concrete pentru a-si respecta promisiunile, informeaza Reuters. Japonia va ramane in contact strans cu Statele Unite si Coreea…

- "Armistitiul care dureaza deja de 65 de ani trebuie sa inceteze", a declarat presedintele sud-coreean in fata presei, adaugand ca "trebuie cautata semnarea unui tratat de pace dupa ce a fost proclamat sfarsitul razboiului".Razboiul (1950-1953) s-a incheiat cu un armistitiu, nu cu un tratat,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia,…

- Presedintele american Donald Trump si premierul japonez Shinzo Abe au convenit sa mentina presiunea asupra Coreei de Nord in pofida semnalelor de detensionare a relatiilor in Peninsula Coreeana, transmite dpa, citand o declaratie a sefului guvernului de la Tokyo. Potrivit acestuia, in cursul discutiei,…