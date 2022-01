Stiri pe aceeasi tema

- ”Dresor de lei și de fraieri - Viața lui Nuțu Camataru” este cel de-al doilea volum publicat de Codin Maticiuc. La 2 zile dupa publicare cartea era sold out in condițiile unui prim tiraj de 15.000 de exemplare. Detalii despre viața șefului clanului camatarilor au ieșit acum la iveala

- Controversatul volum ”Dresor de lei și de fraieri”, scris de Codin Maticiuc, in care Nuțu Camataru face dezvaluiri incendiare, a aruncat in aer showbiz-ul romanesc. Nicoleta Luciu l-a inșelat pe Dinu Maxer cu Nuțu Camataru? Contactat de reporterii Playtech.ro, Dinu Maxer, solistul trupei AXXA, iși provoaca…

- Cunoscutul avocat clujean Ciprian Paun a facut o analiza pertinenta despre starea in care se afla cultura romanesca și impactul devastator pe care l-a avut cartea lui Codin Maticiuc, despre intelopul Nuțu Camataru. ”Azi comemoram 34 de ani de la moartea lui Constantin Noica, dar noi dezbatem teme sterile…

- Deși nimeni nu se aștepta, cartea lansata in urma cu doua zile de Codin Maticiuc și celebrul interlop Nuțu Camataru are un succes de casa. In mai puțin de 48 de ore de la lansare, cei doi au strans aproximativ 150.000 de euro din vanzarea volumului „Dresor de lei si de fraieri- Viata lui Nutu […] The…

- ‘’Ma aflam impreuna cu Nuțu chiar in ziua de eliberare a baiatului lui din pușcarie. Nuțu i-a organizat fiului sau o petrecere de intoarce acasa. Aceasta a fost organizata la o ferma, acolo unde venit prieteni, lautari și membrii familiei. Tot atunci a venit și un nepot al lui Dragnea, o ruda, in orice…

- Toți romanii au auzit cel puțin macar o data despre Nuțu Camataru, insa puțini sunt cei care știu ca numele sau real este, de fapt, Ion Balint. Ei bine, acest personaj cat se poate de controversat a devenit eroul carții scrise de Codin Maticiuc. Chiar celebrul actor a marturisit ca tot procesul a durat…

- Cartea despre Nuțu Camataru se transforma in film. Codin Maticiuc il vrea pe Mihai Bendeac in rol principal Surpriza pentru toata lumea, Codin Maticiuc a lansat o noua carte. Volumul se numește „Dresor de lei și de fraieri – Viața lui Nuțu Camataru”. Dupa cum se ințelege din titlu, este o carte biografica…

- Dupa ce a scris cartea despre Nuțu Camataru, Codin Maticiuc are in plan sa lanseze și un film pe același subiect. Lui Mihai Bendeac i s-a propus rolul principal, iar actorul a avut o prima reacție.Codin Maticiuc declara recent ca i-a propus bunului sau prieten, Mihai Bendeac, sa joace in filmul despre…