Tatăl lui Dragoș Săvulescu a murit la volanul mașinii sale. Cadavrul a zăcut apoi pe trotuar peste 2 ore în asteptarea INML Tatal fostului acționar al clubului Dinamo, Dragoș Savulescu, a murit, dupa ce i s-a facut rau la volan, in Voluntari, au transmis surse pentru Știrile ProTV. Poliția a fost sesizata vineri, la ora 15:22, ca unui barbat de 77 de ani i s-a facut rau la volan, pe șoseaua Pipera, din Voluntari. Barbatul a murit […] The post Tatal lui Dragoș Savulescu a murit la volanul mașinii sale. Cadavrul a zacut apoi pe trotuar peste 2 ore in asteptarea INML appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

