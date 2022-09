Stiri pe aceeasi tema

- Robert Candoi este concurentul care nu a lipsit de la niciun sezon Chefi la Cuțite. Acesta a fost prezent și in aceasta seara la Chefi la Cuțite, sezonul 10. El a venit insoțit de soție și copil și a ales sa gateasca un preparat pe care nu l-a m-a pregatit pana acum. Care a fost verdictul celor 3 Chefi…

- In emisiunea Chefi la cuțite din aceasta seara și-au facut apariția doi concurenți mai tineri decat de obicei, și anume Julia și Shelly Plastoi, doi frați in varsta de 9 și 10 ani. Aceștia au venit sa ii incante pe jurați cu felul haios de a se comporta unul cu celalalt, dar și sa le arate ca, in ciuda…

- Dupa ce numele sau a fost prezent in multe meniuri, ca bucatar și asociat, a venit vremea ca numele sau sa ajunga pe frontispiciul unui local. Propriul sau restaurant. Cunoscutul bucatar de televiziune, care se pregatește de sezonul 10 al emisiunii ”Chefi la cuțite”, s-a saturat sa faca naveta intre…

- Șnițelul nu lipsește din meniul romanilor. Fie ca este preparat cu carne de pui sau de porc. Exista o pregatire a acestuia care il face mult mai delicios, iar chef Catalin Scarlatescu a dezvaluit care este ingredientul secret pentru prepararea șnițelelor. Iata care este rețeta juratului de la Chefi…

- Inca din prima ediție a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 4 septembrie 2022, chef Sorin Bontea, chef Catalin Scarlatescu și chef Florin Dumitrescu au avut parte de un joc spectaculos de amuleta. Irina Fodor a fost cea care a anunțat miza acestuia. Hai sa vezi despre ce este vorba.

- Are patru trofee „Chefi la cuțite” caștigate pana acum și este pregatit pentru o noua competiție! In curand, Sorin Bontea intra din nou in arena culinara la Antena 1, pentru urmatoarea confruntare cu Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu. Cand vine vorba despre calitațile și defectele rivalilor sai…

- Sezonul 10 Chefi la cuțite va pune la bataie, din toamna, la Antena 1, cel mai ravnit trofeu al celebrei competiții culinare. Cei trei Chefi, Sorin Bontea, Florin Dumitrescu și Catalin Scarlatescu, marcheaza 10 ani de cand se cunosc printr-un show in care intrecerea va fi mai intensa ca oricand. Astfel,…

