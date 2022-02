Ce trebuie să știi înainte să postezi un anunț pe OLX ori Autovit Ce trebuie sa știi inainte sa postezi un anunț pe OLX ori Autovit. Persoanele care vor sa iși vanda mașina pe OLX ori Autovit trebuie sa fie atente la anumite aspecte, daca vor ca tranzacția sa fie una reușita. In primul rand, trebuie sa citeasca regulamentul, atat de pe OLX cat și de pe Autovit daca este pentru prima oara cand posteaza un anunț. Ce trebuie sa știi inainte sa postezi un anunț pe OLX ori Autovit In cazul vanzarii de mașini, cele mai importante sunt pozele. Ele nu trebuie editate, dar nu trebuie sa fie nici foarte proaste, din punct de vedere al claritații, astfel incat clientul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

