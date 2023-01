Ce trebuie să știi despre contul de economii pentru copii? Contul de economii pentru copii reprezinta una dintre cele mai simple și ușoare metode de economisire și de investiție in viitorul copilului tau. Poți economisi lunar orice suma dorești, poți invita și familia sa contribuie la viitorul financiar al copilului, iar banii pot fi folosiți pentru acoperirea studiilor, drept plasa de siguranța in cazul unei situații neprevazute sau cum iși va dori copilul. In continuare, iți prezentam principalele informații pe care trebuie sa le știi despre contul de economii pentru copii. Economisești pentru studiile copilului Un cont economii copii… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

