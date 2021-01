Stiri pe aceeasi tema

- ​Persoanele fizice care vor trece frontiera pentru a merge în Marea Britanie vor fi supuse controalelor vamale, a declarat Marcel Simion Mutescu, director general Directia Generala a Vamilor - ANAF, într-o conferința online organizata de Financial Intelligence. “Este neplacut, având…

- Ca in fiecare an, in data de 26 ianuarie, cele 183 administrații vamale, membre ale Organizației Mondiale a Vamilor, inclusiv cea din Romania, sarbatoresc Ziua Internaționala a Vamilor. In anul 2021, aceasta zi este dedicata pentru a evidenția eforturile unite ale administrațiilor vamale de a depași…

- Ziua Internationala a Vamilor este sarbatorita pe data de 26 ianuarie de 183 administratii vamale, membre ale Organizatiei Mondiale a Vamilor, inclusiv de cea din Romania, potrivit unui comunicat al Agentiei Nationale de Administrare Fiscala, Directia Generala a Vamilor. ‘In anul 2021, aceasta zi este…

- Marturia unui șofer roman de tir descrie impasul de dimensiuni uriașe care s-a produs dupa ce mai multe țari, alertate de dezvoltarea noua a Covid-19 de pe teritoriul britanic, au inchis granițele cu UK. Ministerul roman de Externe, apelat de Libertatea, spune ca nu poate oferi un numar clar, dar ca…

- Sute de romani sunt blocați la granița dintre Marea Britanie și Franța dupa noile restricții de calatorie. Incepand cu ora 19:00, toate zborurile pe ruta Romania – Marea Britanie vor fi suspendate, pentru urmatoarele 14 zile, cel putin. Cei care au aterizat azi-noapte, pe aeroportul Otopeni, dupa miezul…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei, relateaza mediafax. E doar o chestiune de timp pana Romania va anunța o decizie similara - vezi aici.…

- Italia, Belgia și Olanda blocheaza zborurile cu Regatul Unit, iar Germania și Franța se pregatesc sa faca același lucru, din cauza temerilor legate de noua tulpina Covid-19 din sud-estul Angliei.

- La mai multe sectii din tari europene, zeci de oameni inca stau la coada duminica seara pentru a-si putea exercita dreptul de vot in cadrul alegerilor prezidentiale din Republica Moldova, informeaza Unimedia. Randuri de zeci de persoane sunt semnalate la sectii de votare din Franta, Germania, Irlanda,…