Ministrul britanic pentru imigrație, Kevin Foster, a transmis un mesaj pentru cetațenii UE care nu au primit statut de rezident in Regatul Unit. Cetațenii UE carora li s-a refuzat dreptul de a ramane in Marea Britanie ar trebui sa paraseasca țara de bunavoie. Daca nu fac acest lucru, vor fi expulzați, a avertizat un ministru britanic citat de Politico. „Ne așteptam ca oamenii sa paraseasca țara in mod voluntar, iar in caz contrar, oficialii din domeniul imigrației vor incerca sa le impuna plecarea”, a precizat el. Marea Britanie a acordat in jur de 5,4 milioane de permise de ședere unor cetațeni…