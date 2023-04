Stiri pe aceeasi tema

- Tenisul romanesc este in doliu, Dan Mirisan, unul dintre cei mai cunoscuti antrenori de tenis din Romania, trecand in nefiinta mult prea devreme, la doar 42 de ani. Dan Mirisan s-a nascut la Zalau, fiind elev la Palatul Copiilor, unde a practicat tenisul sub indrumarea regretatului Bologa, fiind coleg…

- Doliu in presa din Romania! Jurnalista Iulia Marin a fost gasita fara suflare in propria locuinta din Bucuresti. Pe 30 aprilie, in doar cateva zile, ar fi implinit 33 de ani. Cauzele decesului nu sunt deocamdata cunoscute. Anuntul a fost facut chiar de colegii sai de la Libertatea.Cauzele decesului…

- Nu este pentru nimeni un secret faptul ca Ovidiu Lipan Țandarica radiaza de fericire atunci cand este in preajma iubitei uit. Paparazzii Spynews.ro, site-ul numarul unu de știri mondene din Romania, au fost pe „urmele” artistului și l-au surprins in ipostaze rare. Cum o rasfața celebrul baterist pe…

- Finlanda a fost declarata tara cu cea mai fericita populatie din lume pentru al saselea an consecutiv, potrivit clasamentului World Happiness Report (Raportul Mondial al Fericirii), publicat luni, informeaza DPA.Raportul, care a analizat de aceasta data si efectele generate de pandemia de coronavirus…

- Preocuparea pentru fericire sau pentru atenuarea suferintei pare a fi una care tine mai mult de filosofie, dar in ultimii ani interesul pentru aceste lucruri a fost abordat inclusiv din perspectiva economica. O serie de economisti pun in discutie calitatea cresterii PIB, cata vreme aceasta nu aduce…

- Ceea ce pana acum parea sa fi o misiune imposibila, poate fi rezolvat. Specialistul Mihaela Bilic vine cu sfaturi și ne spune cum sa convingem un copil sa manance alimente care nu-i plac. Care este explicația pentru care cei mici ajung sp refuze multe feluri de mancare.

- Calin și Oridana Donca sunt cuplul de milionari brașoveni care au acceptat sa-și prezinte viața de zi cu zi, cu bune și rele, in noul sezon al reality show-ului ”Mamici de pitici” de la Antena Stars. La 38 de ani, Calin este CEO-ul unei mari companii de distribuție de energie. Au reușit sa faca nu doar…