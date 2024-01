Stiri pe aceeasi tema

- La doar 550 de grame, doi copii care au imparțit același salon de terapie intensiva au invațat sa respire singuri și vor putea merge acasa. Medicii au reușit sa opereze o fetița de doar 540 de grame și aparatura medicala performanta i-a susținut funcțiile vitale, pana cand a inceput sa respire și sa…

- Ouale fierte sunt o gustare grozava intre mese. Desigur, trebuie sa te asiguri ca le pregatești și le pastrezi corect pentru a reduce orice șansa ca acestea sa se deterioreze. Potrivit specialiștilor, nu este sigur sa pastrezi ouale fierte tari la temperatura camerei pentru o perioada lunga de timp,…

- Și ție iți plac ouale fierte, dar iți este mereu greu sa le decojești? Playtech Știri iți prezinta o metoda foarte simpla pe care o poți pune in aplicare, pentru a indeparta rapid invelișul exterior al oului. Nu te vei murdari. Ai nevoie de un singur ingredient, pe care sa il adaugi in apa in […] The…

- Pare contraintuitiv faptul ca ouale fierte tari, fie ca sunt decojite sau nedecojite, nu rezista la fel de mult ca ouale proaspete, care pot fi pastrate la frigider de la trei pana la cinci saptamani. Exista un motiv pentru asta.

- Ouale sunt unul dintre cele mai populare alimente din intreaga lume la micul dejun. Cand vine vorba de nutriție, ouale reprezinta un pachet complet, deoarece conțin toți nutrienții. Un ou conține aproximativ 72 de calorii, 6 grame de proteine și 5 grame de grasimi sanatoase, inclusiv acizi grași omega-3.…

- Decojirea oualor fierte a reprezentat mereu o provocare pentru multe persoane. Cu toate acestea, exista numeroase metode și trucuri care pot facilita procesul. Afla cum poți curața ouale in doar cateva secunde, doar cu ajutorul unui borcan gol. Cum decojești ouale fierte cu un borcan Metoda clasica,…

- La data de 28 octombrie a.c., polițiștii Brigazii de Combatere a Criminalitații Organizate Cluj, impreuna cu procurorii D.I.I.C.O.T. – Serviciul Teritorial Cluj, au documentat activitatea infracționala a doua persoane banuite de trafic internațional de droguri, trafic de droguri de risc și deținere…

- Ouale fierte sunt delicioase, potrivite pentru orice ocazie. Neplacut este, insa, sa le fierbi așa cum trebuie, astfel incat sa se curețe rapid și frumos. Mulți se plang ca nu știu cat timp sa fiarba ouale și, in consecința, acestea se sfarama și decojesc urat. Iata cel mai util truc de decojire, pe…