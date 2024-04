Ce trebuie să faci cu florile de liliac ca să reziste mai mult timp în vază Liliacul reprezinta una dintre cele mai parfumate plante de primavara. Este inflorit peste tot in aceasta perioada și ne putem bucura de frumusețea și parfumul florilor atat in gradina, cat și in casa. Cum trebuie sa tai florile de liliac pentru a rezista mai mult in vaza? Secrete pentru a te bucura de prospețimea lor timp indelungat.Trucuri pentru a prelungi rezistența florilor de liliacLa fel ca magnolia, liliacul este unul dintre cei mai spectaculoși arbuști care infloresc primavara. Fie ca vorbim despre cel alb, mov sau cel cu flori roz, liliacul are un parfum aparte, care se simte de la cațiva… Citeste articolul mai departe pe realitatea.net…

Sursa articol si foto: realitatea.net

Stiri pe aceeasi tema

- Luna Aprilie este, de fapt, luna in care natura invie. Pomii infloresc, iarba inverzește, zilele sunt mai lungi și mai calduroase, iar florile sunt tot mai dese. Aprilie este luna in care totul inflorește, iar in jur este o explozie de culoare și parfum. Exista cateva plante caracteristice ale lunii…

- Cei mai spectaculoși cireși infloriți pot fi gasiți in Republica Coreea, un fapt confirmat nu doar de mine, ci și de pasionații de cultura asiatica. Primavara pare a fi momentul ideal pentru a explora frumusețea acestei țari. Cu toate ca nu am avut ocazia sa calatorim acolo personal, ne propunem sa…

- CURATENIE LUNA …In majoritatea gospodariilor din Romania, apropierea Pastelui este o perioada de curatenie generala. Dar stii care e ultima zi in care se face curatenia de Paste? Traditia este una veche si este respectata cu sfintenie in cele mai multe case din Romania. Primavara este anotimpul care…

- Cum și in compania cui iși petrece timpul Mihai Tudose! Paparazzii celui mai tare site de știri mondene din Romania, SpyNews.ro, au surprins imaginile care dovedesc ca politicianul pare sa profite și sa se bucure din plin de vremea frumoasa de primavara.

- Am intrat, teoretic vorbind, in prima luna de primavara și exista o gama larga de flori care pot fi semanate in martie pentru a va oferi o inflorire fantastica in zilele mai calde ale verii. Așa ca, ne-am gandit sa va propunem un top 5 flori pe care sa le plantezi in martie. Citește mai […] The post…

- Bucataria este spațiul din locuința care se murdarește cel mai adesea, mai ales daca obișnuim sa gatim zilnic. Deși nu este atat de vizibil, interiorul cuptorului trebuie menținut curat, pentru sanatatea noastra. Exista in comerț o mulțime de produse eficiente de curațenie, insa adesea acestea au in…

- Bucataria este spațiul din locuința care se murdarește cel mai adesea, mai ales daca obișnuim sa gatim zilnic. Deși nu este atat de vizibil, interiorul cuptorului trebuie menținut curat, pentru sanatatea noastra. Exista in comerț o mulțime de produse eficiente de curațenie, insa adesea acestea au in…

- Primavara vine cu pași repezi, ceea ce inseamna ca putem petrece timp de calitate in gradina noastra. Daca aveți norocul sa aveți gradina, trebuie sa știți și cum sa o ingrijiți pentru a fi plina de culoare. Sfaturi pentru ingrijirea gradinii pe timp de primavara Vremea din prezent ne ofera timp pentru…