Stiri pe aceeasi tema

- Sfantul ȘTEFAN: Nume sarbarite in 27 decembrie. Ce nu ar trebui sa faci astazi. Tradiții, superstiții și obiceiuri Sfantul Ștefan este sarbatorit a de credincioșii ortodocși și greco-catolici in 27 decembrie, a treia zi de Craciun. Este cunoscut ca primul martir ucis pentru ca marturisise credința lui…

- Pentru sporul casei si pentru sanatatea rudelor suferinde, trebuie sa-l cinstim pe Sfantul Mucenic Stefan prin fapte bune, iar reconcilierile sunt binevenite in aceasta zi.In ziua praznicului, este bine sa evitam deplasarile in zone montane si in locuri izolate, care ne pun viata in primejdie.In traditie…

- Proiectul Caravana „Dar de Craciun” continua in Episcopia Hușilor. Duminica, 12 decembrie, ierarhul, impreuna cu parintele consilier Vladimir Beregoi și cu reprezentanții Asociației „Filantropia Ortodoxa” Huși, a oferit daruri copiilor din patru sate izolate ale Vasluiului. In cea de a treia…

- Inspectoratul Școlar Județean Timiș impreuna cu Liceul de Arta „Ion Vidu” marcheaza inceputul sarbatorilor de iarna cu ediția a X-a a Festivalului de muzica, tradiții și obiceiuri de Craciun. Sunt pregatite trei zile de „colinde tradiționale romanești, cantece de iarna, colinde clasice și moderne, in…

- Tradiții și obiceiuri de Sfantul Nicolae. Astazi, 6 decembrie il sarbatorm pe Sfantul Nicolae, o mare sarbatoare care vine cu o tradiții și obiceiuri urmate de la o generație la alta. Sfantul Nicolae este considerat ocrotitor al celor neindreptațiți, al copiilor și al fetelor nemaritate. El a fost episcopul…

- Capitanul echipei Juventus Torino si al nationalei Italiei, Giorgio Chiellini, a anuntat ca a primit, joi, a treia doza de vaccin impotriva coronavirusului, arata News.ro. “In aceasta dimineata am primit a treia doza de vaccin impotriva Covid-19. Datorita vaccinului si echipamentelor de protectie…

- Organizat anul acesta in noiembrie, black friday Romania 2021 este ocazia perfecta pentru a incepe sa cumparați cadouri de Craciun pentru cei dragi sau sa va rasfațați achiziționand ceva personal la prețuri mai mici. Intr-adevar, in aceasta zi, apar tot mai multe reduceri la cele mai populare categorii…

- Ești in cautarea unui cadou deosebit pentru o femeie draga? Iți dorești o bijuterie deosebita pe care sa o poarte toata viața? Vezi mai jos recomandarile noastre de cadouri.Ghid practic de cadouri. Bijuterii aur:Bijuterii cadou pentru adolescente. Cadouri la majoratBijuterii cadou pentru…