Ce trebuie să conțină o notă de informare privind prelucrarea datelor personale pe un site? De aproape 4 ani de zile, avem un regulament la nivel european privind protecția datelor cu caracter personal sau, mai pe scurt, GDPR. Aceasta norma ne spune, printre altele, ca ar trebui sa avem o nota de informare privind prelucrarea datelor personale sau, pe scurt, un document prin care spunem persoanelor cum anume le prelucram datele personale. Ce trebuie sa conțina un asemenea document, in ce maniera trebuie sa il redactam & so on, aflam acum.Ce este o nota de informare cu privire la prelucrarea datelor personale?GDPR stabilește, printre altele, detaliile privind nota de informare catre persoana… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Judecatorul Anemari Iorgulescu, de la Tribunalul București, magistratul care a avut spre analiza propunerea arestarii preventive in cazul celor patru inculpați reținuți pana in prezent in mega-dosarul de corupție denumit generic „Otopeni”, admite gravitatea faptelor pentru care exista indicii și probe…

- In continuarea comunicatului nr. 360/VIII/3/29 martie 2023 și urmare a apariției in spațiul public a unor fragmente din cuprinsul ordonanțelor de punere in mișcare a acțiunii penale intocmite de procurorul de caz, Biroul de Informare și Relații Publice este abilitat sa transmita urmatoarele: La data…

- Parchetul de pe langa Tribunalul București a acuzat cei trei hackeri din Capitala de savarșirea infracțiunilor de fals informatic in forma continuata, referitoare la utilizarea a 10 pagini web de phishing pentru a obține informațiile de autentificare ale conturilor bancare ale victimelor, efectuarea…

- Trei hackeri din Capitala au fost arestati preventiv pentru 30 de zile, dupa ce au spart conturile bancare ale unor persoane, de unde au sustras in total suma de 10.000 de euro, informeaza Agerpres. In perioada septembrie – decembrie 2022, cei trei hackeri au actionat pentru a obtine controlul asupra…

- Internetul, sursa bogata de informații poate fi și sursa de ,,oportunitați”, pe care persoanele certate cu legea, le pot folosi in interes propriu! Pentru imbunatațirea securitații cibernetice, a protecției datelor personale a utilizatorilor tehnologiei informatice și a internetului, este imperios…

- Cutremurul din Turcia a facut autoritațile din Romania sa se gandeasca la un scenariu in cazul in care un asemenea dezastru s-ar intampla in țara noastra. Așadar, a aparut documentul oficial cu modul de acționare al autoritaților și numarul de persoane decedate, create de expertul internațional NATO…

- ANAF a publicat in dezbatere un proiect de ordin al presedintelui institutiei privind persoanele fizice cu averi mari. Documentul stabileste cum va estima ANAF averile mari ale romanilor, iar acestia vor primi notificari. Directia Generala Control Venituri Persoane Fizice din cadrul ANAF va stabili…

- Protejarea datelor cu caracter personal este o necesitate daca vorbim despre siguranța la nivel individual și despre respectarea intimitații fiecaruia dintre noi. Din 2016, toate statele membre ale Uniunii Europene trebuie sa respecte Regulamentul General de Protecție a Datelor (GDPR), chiar daca acesta…