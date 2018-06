Ce ținute șic poartă Pippa Middleton pe timpul sarcinii! Chiar daca e insarcinata deja in șase luni, Pippa n-are de gand sa renunțe la ținutele stilate cu care ne-a obișnuit pana acum. Și-a adaptat, intr-adevar, stilul vestimentar la noua condiție fizica, insa are grija ca aparițiile ei sa fie in continuare fara cusur! Outfit sic! Am vazut-o la nunta lui Meghan Markle cu Prințul Harry etaland o ținuta superba, cu imprimeu floral, care-i ascundea perfect burtica puțin crescuta. De atunci, a mai etalat, insa, și alte ținute reușite. Zilele trecute, de exemplu, paparazzi au surprins-o intr-o rochița superba, roz, de vara, prin care i se putea vedea burtica… Citeste articolul mai departe pe okmagazine.ro…

Sursa articol si foto: okmagazine.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Prințul Harry și Meghan Markle, cunoscuți acum drept ducele și ducesa de Sussex au participat la primul eveniment oficial in calitate de soț și soție. Cei doi au luat parte la un garden party, organizat in cinstea prințului Charles, in curtea Palatului Buckingham.

- Prințul Harry (33 de ani) și Meghan Markle (36 de ani) au avut parte de o zi foarte speciala sambata cand au spus „Da” și și-au jurat iubire eterna in fața a 600 de oameni. Insa, mirele a fost copleșit de emoții și a izbucnit in lacrimi. Harry și-a șters lacrimile dupa ce membrii corului au inceput…

- Chelsy Davy, fiica unui om de afaceri instarit din Zimbabwe, l-a cunoscut pe Prințul Harry in 2004, la Stowe School. Au fost implicati intr-o relatie pana in mai 2010, cand Davy a anunțat oficial desparțirea de Harry. In ciuda despartirii, cei doi au ramas in relații bune, iar Chelsy Davy s-a numarat…

- Nimeni nu s-ar fi gandit ca ar fi insarcinata, insa Anna Kournikova a venit cu o veste senzaționala in luna decembrie, caci devenise mamica și nu o data, ci de doua ori. Fosta tenismena și iubitul sau, cantarețul Enrique Iglesias, le urau bun venit pe lume gemenilor Lucy și Nicholas, pe 16 decembrie…

- Un cor crestin de muzica gospel si un talentat violoncelist in varsta de 19 ani se numara printre artistii care vor asigura partiturile muzicale ce vor fi utilizate in timpul nuntii printului Harry cu fosta actrita americana Meghan Markle, care va avea loc in luna mai la Londra, au anuntat marti reprezentantii…

- Este clar. Meghan Markle, viitoarea soția a prințului Harry, este o Melania Trump a Casei Regale a Marii Britanii. De cand au anunțat oficial logodna și au inceput pregatirile pentru marea nunta care va avea loc pe 19 mai, Harry și partenera sa au participat impreuna la o mulțime de evenimente, fie…

- Printul Harry si Meghan Markle nu vor invita actuali sau fosti politiceni la nunta lor, biroul de presa de la Palatul Kensington a anuntat deja ca nu va exista “o lista oficiala a liderilor politici, britanici si internationali” la ceremonia care va avea loc pe 19 mai. De la cea mai asteptata nunta…

- Potrivit mass-media britanice, printul Harry si Meghan Markle ar fi ales Namibia si Botswana pentru a-si petrece luna de miere, deoarece continentul african are o semnificatie aparte pentru viitorul cuplu princiar, relateaza online ziarul spaniol ABC. Putin cate putin sunt dezvaluite toate necunoscutele…