- Și cand parea ca și-au gasit in sfarșit liniștea... intre Veronica și Viorel iar au aparut discuții aprinse! Motivul? Vecina. Chiar daca Iasmina a venit cu intenții bune, pentru a o ajuta pe Vulpița la treburile casnice, aceasta nu mai suporta sa o vada in preajma soțului ei.

- Chiar daca acum au plecat din Blagești și din București, Vulpița tot nu scapa de crizele de gelozie. De ce spunem asta? Ei bine, deoarece o noua prezența feminina care a venit pentru cateva clipe in casa sa și a soțului ei a reușit sa o enerveze la maxim, iar Veronica chiar a inceput sa planga!

- In ultimul an Veronica a intampinat și probleme, dar și bucurii, insa ieri a avut parte de o zi cu totul speciala, asta pentru ca a implinit varsta de 22 de ani! Atunci cand Viorel a venit cu tortul, soțul ei a incercat sa-i faca o declarație de dragoste, dar ea a vrut ca totul sa fie altfel și l-a…

- Șoc, șoc, șoc! Vulpița a dat carțile pe fața și le-a spus fanilor ce se va intampla cu bebelușul pe care-l poarta in pantece, dupa ce mama lui Viorel i-a spus ca faca avort. Iata ce decizie a luat Veronica!

- In urma cu o zi Vulpița și Viorel au ajuns la Capitala, deoarece aceștia au marturisit ca in familia lor nu mai e deloc liniște de cand Veronica a ramas insarcinata. Cei doi au povestit ca doamna Ilinca, soacra Vulpiței, i-a zis acesteia sa avorteze, insa acum ea face lumina in acest caz!

- Multora nu le vine sa creada ca peripețiile soților Stegaru chiar s-au incheiat, dar iata ca așa stau lucrurile. Veronica și Viorel s-au intors la ale lor și chiar se bucura de niște relaxare in intimitatea casei lor din Blagești. Dar cum au fost surprinși cei doi?

- Vulpița și Viorel au disparut de pe micile ecrane și nu au mai postat nimic pe rețelele de socializare, ingrijorandu-și foarte tare fanii. Ei bine, asta pana astazi, cand, Veronica a pus prima postare dupa ce s-a intors acasa, la Blagești. In plus, are legatura cu fiica ei. Despre ce sa fie vorba oare?