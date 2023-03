Stiri pe aceeasi tema

- Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite , a vizitat duminica, 19 martie 2023, Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana, informeaza Administratia Prezidentiala . Președintele Klaus…

- Președintele Klaus Iohannis, aflat in vizita oficiala in Emiratele Arabe Unite, a vizitat duminica Masdar City, un oraș situat langa Abu Dhabi și axat pe asigurarea unui grad ridicat de sustenabilitate, ca proiect de dezvoltare urbana. Alaturi de președinte, s-au aflat la Masdar City și membri ai Guvernului:…

- "Astazi am vizitat Zona Demilitarizata dintre cele doua Corei și al treilea tunel de patrundere in DMZ, acestea fiind ultimele rani deschise ale Razboiului Rece”, a scris Ciuca, intr-un mesaj transmis pe Twitter.”Romania este alaturi de Coreea de Sud in sprijinirea perspectivei unei paci durabile”,…

- „Ca parte a delegatiei condusa de prim-ministrul Nicolae Ciuca si de presedintele Camerei Deputatilor, Marcel Ciolacu, ma aflu zilele acestea in vizita oficiala in Republica Coreea. Astazi am avut o intalnire de lucru cu reprezentantii K-EXIM Bank, la care au mai participat George Agafitei, consilier…