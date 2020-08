Ce ţine o femeie deşteaptă în geantă? Te-ai intrebat vreodata ce contine geanta unei femei care poarta o tinuta perfecta, o coafura impecabila si este mereu pregatita sa iasa cu brio din orice situatie stinjenitoare? Daca te gindesti ca in interior gasesti o trusa completa de machiaj, sa stii ca te inseli. Adesea, gentile purtate de femeile de succes sint voluminoase, dar asta pentru ca in ele gasesti lucruri esentiale pentru activi Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol si foto: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii atrag atenția cetațenilor cu privire la metoda folosita de unii hoți. O femeie din Lunca Ilvei a fost pradata ieri de un barbat din Salaj. Acesta s-a dat drept persoana ce aduna deșeuri metalice. A fost poftit in casa, de unde a sustras geanta cu portofelul femeii. O femeie din Lunca Ilvei…

- Geanta este accesoriul preferat de fiecare femeie. Nu exista femeie in lume care sa nu aiba cel puțin o geanta. Și asta pentru ca geanta nu este doar o necesitate, ci a ajuns sa fie un element ce ține de fashion, cel ce completeaza orice ținuta.

- Nu este usor sa gasesti cadoul ideal pentru a fi pe placul sotiei sau iubitei. Cel mai important este sa gasesti acea idee originala care sa o surprinda. De ziua ei, de onomastica, Craciun sau cu o alta ocazie speciala, ar trebui sa te gandesti la cateva idei inedite de cadouri pentru femei.

- Patru proxeneți dirijau o rețea alcatuita din cel puțin 6 femei, toate din Romania, obligate sa se prostitueze dupa ce au fost ademenite in Suedia cu promisiunea unor locuri de munca bine platite. Cei patru proxeneți au fost arestați, a anunțat cotidianul Expressen. ”Rețeaua activa in Malmo, dar și…

- Ziarul Unirea Alți 3 pacienți infectați cu COVID-19 au murit: Bilanțul național ajunge la 891 Alte 3 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 891 Deces 889 Barbat, 76 ani, județ Neamț. Data confirmarii: 24.04.2020. Data deces:…

- Inca opt decese ale unor pacienți infectați cu virusul SARS-CoV2, care provoaca boala COVID-19, au fost raportate astazi de Grupul de Comunicare Strategica (GCS), ducand bilanțul actualizat la 876 de cazuri. Deces 869 – Femeie, 78 ani, județ Arad. Data confirmarii: 27.04.2020 Data deces: 07.05.2020.…

- Politistii din cadrul Politiei municipiului Piatra Neamt au fost sesizati la data de 3 mai 2020, cu privire la faptul ca in timp ce o femeie de 63 de ani, se afla pe o strada din Piatra Neamt, a fost acostata de o persoana necunoscuta, care i-a smuls geanta in care se aflau documentele personale si…

- In Timiș a fost raportat inca un deces din pricina complicațiilor cauzate de coronavirus. Este vorba de o femeie in varsta de 79 de ani, care suferea de mai multe boli grave. In total, in Romania, INSP a raportat alte 14 decese, numarul morților ajungand la 841.