- Romania va obtine sase medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), fiind de stabilit doar culoarea lor, duminica, in ultima zi, potrivit Agerpres. Sportivii romani vor evolua in doua finale, la dublu masculin si dublu mixt, au obtinut bronzul la dublu feminin,…

- Romania va obtine sase medalii la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), fiind de stabilit doar culoarea lor, duminica, in ultima zi. Sportivii romani vor evolua in doua finale, la dublu masculin si dublu mixt, au obtinut bronzul la dublu feminin, iar…

- Tenis de masa: Adina Diaconu, Andreea Dragoman si Elena Zaharia, aproape de calificarea in optimi la Europenele Under-21, potrivit news.roZagreb, 5 mar /Agerpres/ - Jucatoarele romane Adina Diaconu, campioana en titre, Andreea Dragoman si Elena Zaharia au cate doua victorii in grupe si sunt…

- Jucatoarele romane Adina Diaconu, campioana en titre, Andreea Dragoman si Elena Zaharia au cate doua victorii in grupe si sunt aproape de calificarea in optimile Campionatelor Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia). Tania Plaian, medaliata cu bronz la editia trecuta, are o victorie…

- Romania va participa cu opt sportivi la Campionatele Europene de tenis de masa Under-21 de la Varazdin (Croatia), care au loc in perioada 4-8 martie. La feminin, principalele favorite sunt Andreea Dragoman, medaliata cu bronz la Jocurile Olimpice de Tineret in 2018, si Adina Diaconu, campioana europeana…

- Echipa masculina de tenis de masa a Romaniei a ratat prezența la Jocurile Olimpice de la Tokyo. “Tricolorii” au fost invinși de Slovacia cu scorul de 2-3, la turneul preolimpic de la Gondomar, din Portugalia. Romania a condus prin punctul adus de perechea Hunor Szocs/Cristian Pletea, 3-2 cu Alexander…

- Selectionata masculina a României a fost învinsa de Slovacia cu scorul de 3-2, joi, la turneul preolimpic de tenis de masa de la Gondomar (Portugalia), iar tricolorii au ratat astfel calificarea la Jocurile Olimpice de la Tokyo, informeaza Agerpres.România a condus prin punctul…

- Antrenorul lotului national feminin de tenis de masa, Viorel Filimon, a declarat, joi, pe Aeroportul Henri Coanda, ca Romania se afla printre echipele favorite la turneul de calificare de la Gondomar, Portugalia (22-26 ianuarie), dar a subliniat ca acest lucru nu este suficient pentru a ajunge la…