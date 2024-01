Stiri pe aceeasi tema

- In sezonul rece trebuie sa fim atenți la tot ce ne inconjoara, pentru a suporta cat mai mult și mai ușor temperaturile extrem de scazute. Este important sa controlam temperatura din casa, in special din dormitor, cand e ger afara. Afla cat trebuie sa indice termometrul in fiecare zi. Ce temperatura…

- Temperatura din dormitor pentru un somn odihnitor: Cate grade trebuie sa fie in locuințaTemperatura din dormitor iși poate influența semnificativ somnul. Cateva grade in plus pot duce la disconfort și la un somn neplacut. Calitatea somnului este influențata de o serie de factori importanți.…

- „Pe parcursul zilei de joi, vor mai crește ușor temperaturile, la nivelul maximelor diurne, intre 0 pana la 6 grade, insa vineri și sambata, vremea va intra intr-un proces de racire, astfel incat minimele inregistrate pe parcursul nopților se vor situa intre -10 și -15, in zonele centrale, nordice și…

- Temperatura din Sankt Petersburg, al doilea oras ca marime din Rusia, a scazut joi pana la minus 25,3 grade Celsius, o valoare care nu a mai fost inregistrata in acest oras in ultimii 74 de ani, a anuntat meteorologul sef Alexander Kolesov pe canalul sau de Telegram, transmite agentia Xinhua.Recordul…

- Ianuarie este luna de iarna caracterizata, in general, de cele mai scazute valori minime ale temperaturii, ca urmare a persistentei maselor de aer continental polar ce acopera in aceasta perioada jumatatea estica a Europei, dar este si luna in care se mai pot inregistra si temperaturi de peste 18 –…

- Vremea de 1 decembrie la București și Alba Iulia. Ce temperaturi vor fi de Ziua Naționala a Romaniei. A fost publicata prognoza meteo pentru 1 decembrie. In București vremea de 1 decembrie va fi destul de calda. Astfel, cei car merg la parada organizata de Ziua Naționala a Romaniei, vor se vor bucura…

- Meteorologii anunta temperaturi cuprinse intre 5 si 7 grade Celsius si vant, in Bucuresti, in acest weekend. De asemenea, prognozeaza lapovita si ninsoare in noaptea de sambata spre duminica. Vremea se va raci accentuat. Cerul va fi acoperit si pe tot parcursul intervalului vor fi precipitatii, sub…

- Sunt europeni care lanseaza ideea ca in casele oamenilor ar trebui sa fie o temperatura de 17 grade celsius. Nemții sunt cei care cred ca aceasta ar fi o temperatura optima.In argumentarea acestei recomandari, oficialii europeni spun ca menținerea unei astfel de temperaturi in interiorul casei ar…