Se știe ca ani de zile solistul care a participat la Eurovison și a fost pe podium cu piesa “Tornero” nu a vorbit cu fratele sau pictor. Insa acum cei doi sunt buni prieteni iar Mihai Traistariu i-a facut acestuia o surpriza iar apoi a povestit pe rețelele de socializare... The post Ce supriza i-a facut Mihai Traistariu fratelui sau appeared first on Tabu .