- Quinoa are o valoare nutritiva deosebita, fiind in același timp și un aliment foarte simplu de preparat. Cum se fierbe și care sunt cele mai bune preparete cu quinoa poți vede mai jos, unde ți-am pregatit o lista cu preparate gustoase pe care le poți pregati in orice moment al zilei.

- Bananele sunt hranitoare și sațioase, excelente in orice cura de slabire sau ca gustare intre mese. Datorita conținutului ridicat de potasiu, sunt și benefice pentru sanatate. Pentru a profita de dulceața lor cat mai mult timp, bananele trebuie depozitate intr-un anume fel. Așa vor ramane proaspete…

- Feli lanseaza „Adu-ți aminte”, un cantec direct din inima artistei cu mesaj pentru fiecare dintre cei care uita in goana zilnica sa se bucure de lucrurile simple. „Alergatorule prin viața, tot ce te rog este sa asculți piesa aceasta și sa-i traiești versurile. Simplu și atat de frumos!”, indeamna Felicu…

- Daca vrei sa slabești, ar trebui sa știi exista gustari delicioase pe care sa le iei intre mese. Nu au multe calorii și conțin multe vitamine. Ar trebui sa iei in considerare opțiuni de alimente care sa iți ofere senzația de sațietate. Axeaza-te in special pe fructe, legume și carne slaba. Ca regula,…

- Sa faci economii nu este mereu ușor, indiferent de ce sume iți intra lunar in cont. Viața este scumpa. Intre alimente, intreținerea casei, costul transportului, servicii medicale și multe altele, de cele mai...

- Retete de smoothie rapide, simple si delicioase : Limonada cu menta Ingrediente: 6 lamai, 1/2 ceasca de miere de albine, 1 ceasca de frunze de menta proaspete, 6 cani cu apa. Daca nu doriti sa simtiti pulpa de la lamaie, puteti sa le storceti lamaile inainte de a le pune in blender. Se amesteca zeama…

- In scopul creșterii gradului de acces al cetațenilor la informațiile de interes public referitoare la eliberarea pașapoartelor, Direcția Generala de Pașapoarte a transmis cateva clarificari privind procedurile pentru eliberarea pașapoartelor. Astfel, Direcția Generala de Pașapoarte aduce clarificari…

- Considerata a fi una dintre cele mai bogate și rafinate bucatarii din lume, gastronomia franceza a cucerit și gusturile romanilor. Astfel, cu ocazia Zilei Naționale a Franței, Auchan a introdus in oferta magazinelor peste 100 de produse și preparate autentice franțuzești, cele mai populare in randul…