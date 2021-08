Ce sunt, de fapt, trendurile economice și cum te pot ajuta dacă ești investitor Trendurile economice sunt decisive atunci cand vine vorba de investiții, iar avand in vedere situația actuala in care ne aflam, trebuie sa fim atenți la orice fel de informație. In prezent, vaccinarea, dar și masurile pentru covid sunt esențiale in domeniul afacerilor. Ele influențeaza inclusiv piașa valutara și pot duce și la schimbarea prețurilor. Ce sunt, de fapt, trendurile economice și cum te pot ajuta daca ești investitor Akcenta.ro prezinta principalele trenduri macroeconomice care ar putea afecta piața valutara in urmatoarea perioada, deci clar și investitorii. Unul dintre trenurile economice… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Conducerea Aeroportului Heathrow a cerut oficialilor Marii Britanii sa deschida calatoriile pentru pasagerii vaccinati. Heathrow din Londra era inainte de pandemie cel mai aglomerat aeroport din Europa, iar pierderile din aceasta perioada sunt greu de suportat. Reprezentanții aeroportului…

- Guvernul de la Londra urmeaza sa anunte luni, 12 iulie, daca renunta la toate restrictiile incepand cu data de 19 iulie. Intre timp, premierul Boris Johnson a anuntat ca intenționeaza sa lase fiecare cetatean sa procedeze cum considera de cuviinta si sa respecte ce reguli vrea. Scopul Marii Britanii…

- Cetațenii britanici care s-au vaccinat anti-coronavirus nu vor mai fi obligați sa stea in carantina la revenirea in Regatul Unit. Pana acum cetațenii britanici erau nevoiți sa stea in carantina la revenirea in țara daca calatoreau in strainatate. Din data de 19 iunie, britanicii care calatoresc in țari…

- Presedintele Klaus Iohannis a participat, luni, la Bruxelles, la summitul NATO, in cadrul caruia liderii aliati au decis asupra liniilor prioritare de acțiune in urmatorul deceniu. „Am participat azi la un summit NATO cu valențe simbolice, strategice și politice majore pentru viitorul alianței. Acest…

- Joe Biden pleaca in prima vizita in strainatate realizata din postura de președinte al Statelor Unite, in cadrul careia va avea intrevederi cu mai mulți lideri ai lumii, inclusiv cu președintele rus Vladimir Putin. El a declarat ca scopul calatoriei este „de a clarifica pentru Putin și Chinei ca…

- Presedintele american Joe Biden a afirmat miercuri ca Statele Unite s-au intors (pe scena internationala), in prima zi a unui turneu european ce include si o intalnire cu omologul sau rus, Vladimir Putin, transmite AFP. "Statele Unite au revenit!" le-a spus presedintele Biden membrilor…

- Prima intalnire dintre Regina Elisabeta a Marii Britanii și președintele american Joe Biden va avea loc pe 13 iunie la Castelul Windsor. Intalnirea are loc chiar inaintea summit-ului pe care liderul de la Casa Alba il va avea cu omologul sau rus Vladimir Putin. Este prima intalnire de la instalarea…

- BUCURESTI, 25 mai – Sputnik, Doina Crainic. Intalnirea dintre presedintele rus și cel american este programata pentru 15 și 16 iunie la Geneva, informeaza CNN, referindu-se la surse din administrația Biden, iar purtatorul de cuvant de la Casa Alba refuza sa comenteze aceste informații. © Sputnik…