Simbol al teatrului și cinematografiei romanești, Florin Piersic nu s-a plans niciodata de pensia sa, una modesta dupa prodigioasa sa cariera in teatru și cinematografie. In varsta de 86 de ani, Piersic, poate cel mai iubit actor roman dintotdeauna primește lunar o suma rușinos de modesta pentru un artist ce a incantat generații de romani.Este vorba de circa 2000 de lei lunar. Prin grija celor din breasla artistica uniți sub Uniunea Teatrala din Romania (UNITER), actorul mai incaseaza lunar 2700 de lei, indemnizație lunara pentru cei 65 de ani petrecuți pe scena. Pare incredibil insa aceasta sunt…