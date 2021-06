Stiri pe aceeasi tema

- “Prin prezentul act normativ se aproba plafoanele aferente platilor pentru ajutoarele nationale tranzitorii in sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, in limita sumei de 1.758.265 de euro, respectiv 8.567.147 de lei in echivalent, care se distribuie astfel: 445.128 de euro pentru…

- Guvernul a adoptat, joi, o Hotarare pentru aprobarea plafoanelor Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT) in sectorul zootehnic, specia bovine, pentru anul de cerere 2020, in valoare e 1,7 milioane de euro, a anuntat joi Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR). “Prin prezentul act…

- Suprafata totala pe care se practica agricultura ecologica a crescut cu 19,4%, in 2020 fata de anul anterior, ajungand la 471.928 hectare, iar suprafata certificata ecologic a crescut cu 28%, la 270.656 hectare in 2020, reiese din datele transmise de Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale(MADR),…

- “Pentru anul 2020, conform datelor statistice provizorii transmise de catre directiile pentru agricultura judetene, suprafata totala inregistrata in sistemul de agricultura ecologica este de 471.928 (ha), din care 270.656,74 (ha) sunt certificate ecologic”, potrivit MADR. Conform datelor transmise…

- Crescatorii de vaci vor primi anul acesta 2 milioane de lei pentru bovine de lapte si 6 milioane de lei pentru bovine de carne, prin schema Ajutoarelor Nationale Tranzitorii (ANT), ce presupune banii de la bugetul national, reiese din informatiile prezentate marti de ministrul Agriculturii, Adrian…

- APIA a publicat pe site-ul oficial condițiile pe care trebuie sa le indeplineasca fermierii pentru a primi Ajutorul Național Tranzitoriu speciile ovine/caprine – schema cuplata de productie, (ANTZ 9). ANTZ 9 se acorda fermierilor, crescatori de ovine/caprine, pentru ovinele femele si/sau caprinele …