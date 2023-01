Ce subvenție primesc pomicultorii care lasă să crească iarba între pomi Pomicultorii care acceseaza ecoschema Inierbarea intervalului dintre randuri in plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști pot primi un sprijin de 85,50 euro/ha prin Planul Național Strategic 2023-2027 (PNS), ecoschema PD-06, informeaza Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA). Sprijinul se acorda pe unitatea de suprafața agricola (ha) fermierilor care pastreaza inierbat sau inierbeaza intervalul dintre randuri, alternativ (doua intervale inierbate, unul nu), pe cel puțin 75% din suprafața plantației pomicole, viticole, pepiniere și hameiști. Ecoschema constituie o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

