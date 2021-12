Ce știm despre bugetul pe 2022: câteva informații din scrisoarea cadru Nu este clar când va fi adoptat bugetul pe 2022, dar avem câteva date cu privire la acesta, dintr-un document al Ministerului Finanțelor (scrisoarea cadru), plus din unele declarații ale celui care conduce instituția – Adrian Câciu. Conform acelui document, se pare ca vor merge pe estimarile realizate de Comisia Naționala de Strategie și Prognoza recent publicate.

Pe ce date economice se va baza

Conform documentului respectiv, bugetul pe 2022 se va baza pe o creștere economica de 4,6% și un PIB nominal de 1.317 miliarde lei.



Inflația pentru finalul anului –… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Arabia Saudita, cea mai mare economie din lumea araba, si-a aprobat duminica bugetul pentru 2022 fara a prognoza un deficit, o premiera de la prabusirea pretului petrolului in 2014, pe fondul unei reveniri a pretului pe pietele mondiale, noteaza AFP. "Cheltuielile se ridica la 955 de miliarde…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza un avans al economiei de 7% in acest an, in linie cu prognozele recente ale Comisiei Europene, informeaza AGERPRES . CNSP a mentinut, astfel, estimarea de crestere a Produsului Intern Brut pentru acest an, pe care a avansat-o in prognoza din…

- Comisia Naționala de Strategie și Prognoza a publicat, luni, prognoza de toamna 2021. Nivelul anticipat al inflației la sfarșitul acestui an se ridica la 7,7%, iar pentru finalul lui 2022 valoarea este de 4,7%. In ceea ce privește cursul euro/leu valoarea medie anuala este de 4,92 lei in 2021, respectiv…

- Comisia Nationala de Strategie si Prognoza (CNSP) estimeaza un avans al economiei de 7% in acest an, in linie cu prognozele recente ale Comisiei Europene. CNSP a mentinut, astfel, estimarea de crestere a Produsului Intern Brut pentru acest an, pe care a avansat-o in prognoza din august, insa…

- Comisia Nationala de Prognoza (CNSP) mentine estimarile privind cresterea PIB in 2021 la 7%, in timp ce in cazul inflatiei se are in vedere un nivel de 7,7%, fata de 5%, cat era estimarea din luna august. Cat despre 2022, prognozele privind avansul PIB au fost revizuite de la 4,9% in raportul din vara,…

- ​Autoritațile încep sa revina ușor cu picioarele pe pamânt. Comisia Naționala de Strategie și Prognoza (CNSP) a modificat estimarile pentru anul în curs și pentru 2022. De precizat ca Guvernul se uita pe aceste date când face bugetul și rectificarile bugetare, fiind o instituție…

- Productia de carbune net a Romaniei a totalizat, in primele opt luni ale acestui an, 2,118 milioane tone echivalent petrol, fiind cu 22,9% (394.800 tep), mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica (INS). In perioada…

- Romania a importat, in primele opt luni din 2021, o cantitate de gaze naturale utilizabile de 1,908 milioane tone echivalent petrol (tep), cu 56% (684.600 tep) mai mare fata de cea din perioada similara din 2020, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica, arata Agerpres.…