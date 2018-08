Stiri pe aceeasi tema

- Marți, ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat ca nu se pronunta in legatura cu o posibila punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, deoarece „e treaba procurorilor si nu a unui ministru”.

- Ministrul Justitiei, Tudorel Toader, a declarat marti ca nu se poate pronunta in legatura cu o eventuala punere sub acuzare a presedintelui Klaus Iohannis pentru inalta tradare, deoarece "e treaba procurorilor si nu a unui ministru". Toader a fost intrebat de jurnalisti daca i s-a cerut un punct de…

- „Este o ineptie care a prezentat-o acelasi Dragnea, care este din ce in ce mai rupt de realitate si care este clar ca altceva in afara de dorinta de a scapa de puscarie nu mai are in cap”, a declarat președintele liberalilor. Liviu Dragnea a declarat ca unii dintre colegii sai de partid lucreaza…

