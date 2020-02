Ce spune ştiinţa despre copiii născuţi în luna februarie Luna in care am venit pe lume poate dezvalui multe despre traiectoria destinului nostru. Determinarea caracterului unei persoane dupa luna nasterii este o practica standard in numerologie. Unii cercetatori au facut studii in acest sens. Oare ce spune stiinta despre copiii nascuti in februarie? Citeste articolul mai departe pe adevarul.ro…

Sursa articol si foto: adevarul.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Cateva femei din Romania au devenit mame chiar in primele ore ale noului an. La Maternitatea Bega din Timisoara, medicii au avut o noapte plina: au adus pe lume cinci nou-nascuti: patru baieți și o fetița. La Craiova, primul venit pe lume in 2020 a fost un baietel.

- In perioada 18 decembrie 2019 - 8 ianuarie 2020 va vom prezenta toti cei 10 laureati ai Galei „Top 10 Suceveni", editia a VIII-a, care s-a desfasurat in data de 13 decembrie 2019. Zilnic va fi publicat cate un reportaj, care va va face cunostinta cu cate unul dintre laureati, ...

- O instanța din Bruxelles a decis joi ca Guvernul belgian trebuie sa faciliteze aducerea in Belgia a zece copii de origine belgiana nascuți pe teritoriul Siriei, din parinți care au luptat alaturi de gruparea terorista Stat Islamic, informeaza site-ul agenției de presa Reuters.Potrivit deciziei…

- Copiii ai caror mame au fost diagnosticate cu diabet prezinta un risc de aproape trei ori mai mare de a suferi de boli cardiovasculare pana la implinirea varstei de 40 de ani in comparatie cu cei ale caror mame nu au suferit de aceasta afectiune, conform unui studiu citat de Press

- Copiii ai caror mame au fost diagnosticate cu diabet prezinta un risc de aproape trei ori mai mare de a suferi de boli cardiovasculare pana la implinirea varstei de 40 de ani in comparatie cu cei ale caror mame nu au suferit de aceasta afectiune, conform unui studiu citat miercuri de Press Association.…

- Trei metri și jumatate lungime, 1 metru și jumatate inalțime și peste 170 de mii de piese de LEGO stranse din cinci județe. Acestea sunt cifrele steagului montat astazi in fața Casei Artelor din Piața Mica din Sibiu. Ideea a fost a unei asociații de educație alternativa, iar fiecare piesa de LEGO de…

- FC Viitorul a sarbatorit in aceasta seara zece ani de la infiintare, cu ocazia evenimentului aniversar Nascuti in 2009 Viitorul Constanta 10 ani.Festivitatea a avut loc intr un magazin de produse sportive dintr un centru comercial constantean, iar Gica Hagi, managerul tehnic al FC Viitorul, jucatorii,…

- Este momentul ca parintii sa fie mai responsabili in ceea ce priveste alimentatia copiilor lor, pentru ca obiceiurile alimentare nesanatoase trebuie stopate, nu-i asa, inca din fasa. Pentru a preveni consecintele nefaste ale obezitatii, ei sunt chemati acum sa acorde o mai mare atentie in cresterea…