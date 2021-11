Stiri pe aceeasi tema

- Rusia nu are de gand sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sambata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmite Reuters. Oficialii americani, ai NATO si ucraineni au tras un semnal de alarma…

- Rusia nu are de gand sa invadeze Ucraina, iar sugestiile contrare sunt propaganda rau intentionata a Statelor Unite, a declarat sambata seful serviciilor de informatii externe al Moscovei, Serghei Nariskin, transmite Reuters.

- Europa a ajuns din nou epicentrul pandemiei de Covid-19, a avertizat Organizația Mondiala a Sanatații (OMS). Numarul infectarilor cu coronavirus este in creștere pe tot continentul. De vina sunt rata scazuta a vaccinarii in unele zone și relaxarea masurilor de sanatate publica. Oms este de parere ca…

- Chișinaul solicita ajutor de urgența din partea Uniunii Europene (UE), dupa ce exportatorul rus, controlat de stat, Gazprom și-a redus transporturile catre Republica Moldova, pe fondul unei crize globale de energie, scrie Financial Times, citata de ZDG.md. Potrivit Financial Times, fostul…

- Serviciile de informații militare din Ucraina au pus la cale o operațiune complexa de capturare a unor presupuși mercenari din Rusia, suspectați ca au comis o parte din atrocitațile din estul Ucrainei, acolo unde separatiștii susținuți de Moscova lupta de ani de zile. Operațiunea era pe cale sa fie…