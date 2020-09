Ungaria instituie noi măsuri împotriva răspândirii coronavirusului

Ungaria a interzis vizitele în centrele sociale. Sunt peste 1.600 de cămine de bătrâni, orfelinate sau centre pentru persoane cu boli psihice The post Ungaria instituie noi măsuri împotriva răspândirii coronavirusului appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]