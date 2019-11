Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ludovic Orban l-a numit vineri in funcția de președinte al Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale (ANRM) pe Nicolae Turdean, potrivit unei decizii publicate in Monitorul Oficial. Nicolae Turdean a fost director al companiei de stat CupruMin și este considerat un apropiat al lui Remus Vulpescu.…

- Premierul Ludovic Orban l-a demis pe Gigi Dragomir, un apropiat al baronului PSD de Neamț, Ionel Arsene, din funcția de președinte al Agenției Naționale pentru Resurse Minerale. În locul sau a fost numit Niculae Turdean, care pâna în ianuarie 2018 a fost director general al Cupru Min.…

- Doru Vișan a fost eliberat, miecuri, din funcția de secretar de stat la Ministerul Energiei, printr-un ordin al primului ministru Ludovic Orban. Deocamdata nu au aparut și noile nume care vor completa echipa ministrului Virgil Daniel Popescu la Ministerul Economiei, insa, surse politice il…

- Intr-un alt proces, acesta a fost condamnat tot pentru fapte de coruptie, la un an de inchisoare cu suspendarea executarii pedepsei, intr-un dosar de evaziune fiscala cu produse petroliere. Pana in luna august, Ursarescu a fost consilier al presedintelui Agentiei Nationale pentru Resurse Minerale, „functie…

- "In timpul dezbaterii motiunii un deputat PSD de Botosani si-a permis sa vina la Grupul ProRomania spunand ca Ionel Arsene ( Presedintele CJ Neamt PSD) vrea sa vorbeasca la telefon cu ei ! Este prima data in istoria Parlamentului cand in plenul reunit si in fata presei asist la o tentativa de coruptie!…