- „Ideea e ca ea o fi buna pentru generația tanara dar, cu scuzele de rigoare, efectiv nu o duce capul și e si inculta grav. Așa e și mare parte din generația pe care o reprezinta”, a scris Oana Roman. „Apropos de tot scandalul generat de problema BRANCUȘI VERSUS Irina Rimes la care nu am stat…

- Mihai Șora intervine in controversa generata de desemnarea cantareței Irina Rimes drept ambasador onorific al Zilei Brancusi 2020, potrivit Hotnews. ”Pun ramașag ca agitații ”brancușologi” aparuți peste noapte sunt aceiași care, nu de mult, cautau pe ascuns aria cercului”, spune filosoful. ”Ce suflet…

- Ministrul Culturii, Bogan Gheorghiu, a explicat, cu privire la numirea Irinei Rimes ca ambasador al Zilei Brancuși, ca nu trebuie consumata cultura doar de elite. In CV-ul sau, Gheorghiu spune ca deține „capacitate de analiza sarcini si spargere in responsabilitati”.Ministrul Culturii, Bogdan…

- Ministerul Culturii face urmatoarele precizari referitoare la alegerea Irinei Rimes pentru a ajuta la promovarea evenimentelor pe care le va organiza cu ocazia Zilei Brancusi 19 februarie:Brancusi este al nostru, al tuturor, si ne bucura faptul ca, impreuna cu Muzeul National de Arta al Romaniei MNAR…

- Ministrul Culturii a facut noi declarații dupa numirea Irinei Rimes drept ambasador al Zilei Brancuși, mulțumindu-i acesteia „pentru ca inițiativa și-a atins scopul: toata lumea discuta acum despre eveniment și despre Constantin Brancuși”. Afirmația sa vine dupa ce alegerea cantareței a starnit controverse…

- Irina Rimes a fost desemnata ambasadoar al Zilei Nationale „Constantin Brancusi”, potrivit unui anunt facut de Ministerul Culturii, potrivit news.ro.Alegerea inedita a fost facuta „pentru imagine”, dupa cum a precizat pentru News.ro un reprezentant al Ministerului Culturii, iar mai multe detalii…

- Horia Brenciu a fost șocat de vestea ca Irina Rimes a ajuns la spital, in stare grava, cu hemoragie interna.Artista va fi supusa unei operații complicate și nu va mai concerta la Iași de Revelion, cum avea programat.„Astazi n-o sa trec in revista realizarile mele din ultimul deceniu, ci aș vrea sa va…

- Adriana Simionescu a facut parte din echipa lui Horia Brenciu si a ratat, astfel, prezenta in marea finala de la Vocea Romaniei 2019. "Il credeam pe Brenciu imparțial dar m-am inșelat", "Poate taticu' fetei ii mai canta pe la vreo paranghelie, gratis", "Hai Horia, fugi la antene ca acolo șmecheria…